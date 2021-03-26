Улаганский район, Алтай, , 09:27 — REGNUM В Улаганском районе Республики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, утром 25 марта на горной дороге опрокинулся грузовик Урал-5557, перевозивший дрова.

По предварительным данным, 34-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате мужчина погиб на месте. Пассажир доставлен в больницу, однако от госпитализации отказался.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в ведомстве.

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