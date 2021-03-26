Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве завершается строительство самого большого в Европе теннисного клуба на территории олимпийского комплекса «Лужники», сообщили в Стройкомплексе.

Сдать в эксплуатацию здания теннисного клуба площадью 36 тыс. кв. метров и высотой 27 метров планируется в 2021 году. Открытие намечено на 2022 год.

В спорткомплексе расположатся 15 крытых теннисных кортов, семь открытых теннисных кортов, четыре площадки для игры в сквош, настольный теннис, площадки для падел-тенниса и пляжного тенниса.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство крупного теннисного комплекса в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» началлось в 2018 году.

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