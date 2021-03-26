Омск, , 09:26 — REGNUM По состоянию на 26 марта в Омской области прививки от COVID-19 сделали 65 274 человека, в том числе два компонента вакцины получили 43 368 омичей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

В 56 учреждениях здравоохранения Омска и в муниципальных районах организовано 76 пунктов вакцинации. В регионе работают 56 мобильных прививочных бригад.

Добавим, в Омской области по состоянию на 2021 год проживают 1 904 294 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в Омской области было выявлено 43 262 носителя коронавируса. Выздоровели 34 935 человек, скончались 1308 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области скончались ещё шесть ковид-пациентов