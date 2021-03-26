Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали девятерых молодых людей, которые избили подростка и выстрелили в него из ракетницы в ходе уличного конфликта на проспекте Просвещения. По данным полиции, парни относятся к неформальной молодежной группе праворадикального толка, а в подростке они заподозрили представителя субкультуры «антифа».

Как сообщили 26 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 22 марта в Калининском районе города. 17-летний подросток переходил дорогу на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры. Навстречу шли молодые люди, которые накинулись на подростка, повалили его, избили, а затем выстрелили, после чего сбежали. Потерпевший получили ожог плеча от выстрела из устройства «Сигнала охотника».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Вскоре сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России совместно с полицией Калининского района установили причастность к инциденту девятерых молодых людей.

«Полицейские установили личности молодчиков. Непосредственно нападавший на потерпевшего, 17-летний Данила, привлечен в качестве подозреваемого. Полицией устанавливается причастность данной группы молодых людей к аналогичным преступлениям», — сообщили в Главке.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.