Киев, , 09:26 — REGNUM На Украине следят за политическими процессами в Индии и надеются на продолжение поставок вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта в эфире телеканала «1+1».

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Он надеется, что задержка будет недолгой и в начале апреля поставки возобновятся.

«Я оптимистично на это смотрю. Пока мы используем все 500 тысяч доз вакцины для первой прививки. Мы увеличили интервал между дозами вакцины Covishield до 12 недель», — рассказал министр.

Степанов добавил, что вскоре на Украине начнут использовать китайскую вакцину от COVID-19 от компании Sinovac.

Напомним, ранее Индия приостановила экспорт вакцины Covishield — копии препарата от AstraZeneca. Причиной этого решения названа тяжёлая эпидемиологическая ситуация в самой Индии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину поступили первые 200 тыс. доз вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech.

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