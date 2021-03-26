Воронеж, , 09:23 — REGNUM В Воронежской области прививки от коронавируса получили 120 тыс. человек, данные на 25 марта прозвучали на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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На данный момент в регион поставлено 140 123 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции, завершается выдача в медорганизации 20 300 доз со склада из последней поставки. На 25 марта в Воронежской области прививки получили 120 тыс. человек. Среди воронежцев старше 60 лет доля вакцинировавших составляет уже 50,8%.

Добавим, что на 25 марта в Воронежской области подтверждено 73 909 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 68 514 человек, скончались — 2 707, в том числе 21 смерть зарегистрирована за последние сутки.