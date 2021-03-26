Челябинск, , 09:23 — REGNUM В Челябинске у гражданина Таджикистана изъяли почти килограмм героина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Мужчина 1990 года рождения временно жил в Екатеринбурге. Силовики выяснили, что он распространял наркотики на территории Челябинской области и соседних регионов. Получателями были сбытчики, которые забирали вещество из тайников и фасовали.

В ходе досмотра у него обнаружили 995 граммов героина перед продажей он разбавлялся с целью увеличить объём в пять-шесть раз. Теперь задержанному грозит до 20 лет колонии.