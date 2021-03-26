Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Во время онлайн-мероприятия Future Games Show студия Frontier Developments показала новый трейлер будущего дополнения Odyssey к космическому симулятору Elite Dangerous.

В ролике разработчики уделили внимание транспортной системе Apex Interstellar, к которой геймеры получат доступ с релизом Odyssey. Игроки смогут перемещаться по галактике при помощи шаттлов, приобретая билеты за определённую плату.

Ранее Frontier Developments объявила, что игроки Elite Dangerous получат доступ к открытой альфа-версии Odyssey 29 марта 2021 года. Очередное масштабное дополнение игры впервые позволит персонажам геймеров покинуть космические корабли.