Вашингтон, 26 марта 2021, 09:22 — REGNUM Первая пресс-конференция американского президента Джо Байдена носила явным образом заготовленный и заранее отрепетированный характер. Пришедшая же на него пресса, которая все понимала, решила подыграть главе Белом доме, такую оценку недавнему мероприятию дал Конрад Блек в статье, вышедшей 25 марта в The National Interest.
По его словам, было видно, что Байден отрепетировал ответы на предсказуемые вопросы о том, что волнует демократов, а также натренировался давать четкие ответы, которые почти не имели никакого отношения к реальным проблемам. Менее обнадеживающаяся картина возникает тогда, когда понимаешь, что он пользовался заготовленными материалами, при таким образом, что стало очевидно, что вопросы были заготовлены заранее.
Мелкие и повторяющиеся вопросы об ужасных условиях на границе были объединены в серию ответов, в основе которых лежала предполагаемая бесчеловечность предыдущей администрации. Достижения же Дональда Трампа, сумевшего почти на 90% сократить поток нелегальной миграции через границу с Мексикой, настоятельным образом игнорировались.
Чем дольше шла конференция, тем явственнее становился ее отрепетированный характер, она лишь в самой незначительной степени выполнила задачу положить конец разговорам о старческой дряхлости президента. Так, Байден говорил более часа, почти не проявляя тревожной неуклюжести, к которой он был склонен во время своих предыдущих публичных выступлений. Он не создавал впечатления потерявшегося или забывшегося человека, как часто бывало во время предвыборной кампании, а иногда и после своей инаугурации.
Вернулись и обычные для Байдена шарм и умение держаться на короткой ноге с прессой, которая и сделала из него популярную фигуру. Иными словами, по меньшей мере пока, должны утихнуть разные разговоры о маньчжурском кандидате или восковой фигуре, которую таскают из угла в угол и которая не способна сказать что-либо более содержательного.
Ни один из журналистов не стал добиваться от президента более полного ответа по сложным вопросам. Была установлена невысокая планка, и президент смог проявить свою внимательность и приветливость. В прошлом остались ужасные и возмутительные пресс-конференции, на которых происходила травля Трампа. Однако медовый месяц Байдена продлится недолго, заключил он.