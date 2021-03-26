Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Первая пресс-конференция американского президента Джо Байдена носила явным образом заготовленный и заранее отрепетированный характер. Пришедшая же на него пресса, которая все понимала, решила подыграть главе Белом доме, такую оценку недавнему мероприятию дал Конрад Блек в статье, вышедшей 25 марта в The National Interest.

«На сегодняшний день первая пресс-конференция президента Джо Байдена стала кульминационным моментом его администрации. Он говорил свободно, шутил, четко знал, о чем идет речь и лишь слегка дал маху на одном или двух вопросах, но не так критично — он не создал той же намеренной путаницы, которая получилась из-за сложного синтаксиса Дуайта Д. Эйзенхауэра или техасских разговорных выражений Линдона Джонсона», — отметил Блек.

По его словам, было видно, что Байден отрепетировал ответы на предсказуемые вопросы о том, что волнует демократов, а также натренировался давать четкие ответы, которые почти не имели никакого отношения к реальным проблемам. Менее обнадеживающаяся картина возникает тогда, когда понимаешь, что он пользовался заготовленными материалами, при таким образом, что стало очевидно, что вопросы были заготовлены заранее.

«Ни один президент за всю историю таких пресс-конференций, начиная с Франклина Д. Рузвельта, никогда не давал ответов из книги для брифинга, особенно из той, где вопросы были заданы в ожидаемой последовательности, как это произошло сегодня», — подчеркнул эксперт.

Мелкие и повторяющиеся вопросы об ужасных условиях на границе были объединены в серию ответов, в основе которых лежала предполагаемая бесчеловечность предыдущей администрации. Достижения же Дональда Трампа, сумевшего почти на 90% сократить поток нелегальной миграции через границу с Мексикой, настоятельным образом игнорировались.

Чем дольше шла конференция, тем явственнее становился ее отрепетированный характер, она лишь в самой незначительной степени выполнила задачу положить конец разговорам о старческой дряхлости президента. Так, Байден говорил более часа, почти не проявляя тревожной неуклюжести, к которой он был склонен во время своих предыдущих публичных выступлений. Он не создавал впечатления потерявшегося или забывшегося человека, как часто бывало во время предвыборной кампании, а иногда и после своей инаугурации.

Вернулись и обычные для Байдена шарм и умение держаться на короткой ноге с прессой, которая и сделала из него популярную фигуру. Иными словами, по меньшей мере пока, должны утихнуть разные разговоры о маньчжурском кандидате или восковой фигуре, которую таскают из угла в угол и которая не способна сказать что-либо более содержательного.

«Для президента это был замечательный день, для никчемной же и преследующей партийные интересы прессы он стал позором», — указал Блек.

Ни один из журналистов не стал добиваться от президента более полного ответа по сложным вопросам. Была установлена невысокая планка, и президент смог проявить свою внимательность и приветливость. В прошлом остались ужасные и возмутительные пресс-конференции, на которых происходила травля Трампа. Однако медовый месяц Байдена продлится недолго, заключил он.