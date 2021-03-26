Ярославль, 26 марта 2021, 09:22 — REGNUM В Ярославской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату к Дню Победы. Постановление об этом подписал и.о. председателя правительства области Максим Авдеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ветераны получат по 7500 рублей из областного бюджета. Выплата будет предоставляться по заявлению, которое нужно направить в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области.
Для получения выплаты необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, документ о проживании ветерана на территории области и документы, подтверждающие полномочия и личность представителя.