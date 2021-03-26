Ярославль, 26 марта, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Ярославской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату к Дню Победы. Постановление об этом подписал и.о. председателя правительства области Максим Авдеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вечный огонь в Ярославле

Ветераны получат по 7500 рублей из областного бюджета. Выплата будет предоставляться по заявлению, которое нужно направить в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области.

Для получения выплаты необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, документ о проживании ветерана на территории области и документы, подтверждающие полномочия и личность представителя.