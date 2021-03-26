Магас, , 09:21 — REGNUM В Ингушетии планируют открыть педагогический колледж. Его создание намечено на ближайшее время. Об этом заявила в ходе коллегии министерства образования глава ведомства Эсет Бокова.

По ее словам, колледж будет готовить квалифицированных специалистов для начальной школы, уровень образования которых будет соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта. При этом имеющиеся в настоящее время направления обучения педагогов в других колледжах будут сокращены.

Глава минобра Ингушетии также сообщила, что вопросу повышения квалификации педагогических работников в регионе уделяется большое внимание. В 2020 году повысили классификацию более полутора тысяч учителей и воспитателей детских садов.

«В планах минобрнауки Ингушетии на 2021 год — создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Республиканского института повышения квалификации работников образования», — сообщила Бокова.