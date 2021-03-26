Соль-Илецк, Оренбургская область, , 09:20 — REGNUM В Оренбургской области житель Соль-Илецка признан виновным в доведении супруги до самоубийства. Суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 48-летний гражданин в 2021−2020 годах позволял себе регулярные оскорбления в адрес жены и насилие. В семья воспитываются двое общих детей.

В рамках уголовного дела следователи установили четыре случая причинения мужчиной телесных повреждений женщине в течение месяца до трагических обстоятельств. Согласно заключению экспертизы, имеется прямая причинно-следственная связь между длительной психотравмирующей ситуацией, условия для которой создал глава семейства, и наступившими последствиями.

Суд признал жителя Соль-Илецка виновным в преступлении по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего»).