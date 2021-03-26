Кишинёв, , 09:23 — REGNUM В Молдавии в течение суток 25 марта выявили 2132 случая заражения коронавирусом в ходе 6704 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 222 120 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 195 558 человек, в том числе 1996 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4377 пациентов с COVID-19, из которых 349 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4702 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 41 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 2273 случая заражения коронавирусом в результате проведения 6070 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1932 человека.

Стоит отметить, что 41 умерший за сутки пациент с диагнозом COVID-19 для Молдавии является «рекордным» показателем. На кануне в республике зафиксировали 38 таких случаев.

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