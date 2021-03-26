Москва, 26 марта 2021, 09:19 — REGNUM Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Договор подписан в связи с утратой актуальности отдельных положений договора от 28 марта 1994 г.
Положениями устанавливаются международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Республикой Казахстан и формы их реализации.
Ратификация договора не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.