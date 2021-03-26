Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что он надеется на то, что власти Турции предпримут «некоторые действия» для того, чтобы решить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Он заявил об этом 26 марта в интервью телеканалу Euronews.

Как отметил американский госсекретарь, существующие разногласия Турции и США по данному вопросу не являются секретом и он говорил о них в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на недавней встрече глав МИД стран НАТО.

«Также правда заключается в том, что Турция является давним и очень ценным союзником, который работает с нами над достижением очень важных целей, в том числе борьбы с терроризмом, в том числе решения вопросов с Сирией и в других областях», — отметил он.

Кроме того, Блинкен добавил, что у США есть заинтересованность в продолжении тесной работы с Турцией, в ходе которой также не будут игнорироваться разногласия двух сторон.

«Мы напрямую с ними взаимодействуем. У нас очень откровенные и открытые переговоры, и я надеюсь, что Турция предпримет некоторые действия для того, чтобы решить, например, проблему, которую создают для альянса [НАТО] C-400», — сказал американский госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о приобретении Анкарой российских комплексов ПВО С-400 является закрытым.