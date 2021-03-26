Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев дал прогноз по срокам отмены масочного режима. По его словам, снять маски можно будет лишь после формирования коллективного иммунитета, передаёт портал «Байкал-Daily».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

"То есть при достижении уровня привитости населения в 60% от подлежащих вакцинации», — уточнил он.

До тех пор санврач призвал жителей не расслабляться. Несмотря на снижение общей заболеваемости COVID-19 врачей настораживает, что число тяжело больных не уменьшается. Избежать третьей волны, по мнению Ханхареева, позволит лишь соблюдение всех мер профилактики и сохранение противоэпидемических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о неизбежности прихода третьей волны высказался глава Бурятии Алексей Цыденов. Однако он отметил, что её сила будет зависеть от профилактических мероприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Бурятии заявил о третьей волне коронавируса