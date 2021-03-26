Москва, , 09:17 — REGNUM В Московском зоопарке на свет появился детёныш сычуанького такина. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В Московском зоопарке появился на свет малыш сычуаньского такина. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению», — говорится в сообщении на сайте.

Родителями новорожденного стали трёхлетний самец Дони и четырёхлетняя самка Ксия. Пока что маленький такин прячется с мамой в углу вольера, но увидеть его, как ожидается, можно будет уже в июне.