Уфа, , 09:24 — REGNUM Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор экс-министру земельных и имущественных отношений региона Евгению Гурьеву, которого обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом 25 марта сообщает ИА «Башинформ».

Сообщается, что суд решил направить уголовное дело на пересмотр в Кировский районный суд Уфы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева обвинили в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков.

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