Нур-Султан, 26 марта 2021, 09:16 — REGNUM Саудовский центр «Подшох Салмон» («Король Салман») передал представителям Узбекистана гуманитарную помощь в виде 50 тонн хурмы, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Вакф».
Церемония состоялась 23 марта на встрече посла Саудовской Аравии в Ташкенте Хишама ибн Мишал ибн Сувайлимом с первым заместителем председателя управления мусульман Узбекистана Хомиджоном Ишматбековым и руководителем благотворительного фонда «Вакф» Яхо Абдурахмановым.
Гуманитарную помощь планируется передать мечетям, медресе и различным организациям Узбекистана. Подарок преподнесен по случают наступающего месяца Рамадан.
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