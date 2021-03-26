Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Власти США намерены усиленными темпами производить и распространять по стране вакцины против коронавирусной инфекции, чтобы выполнить план президента Джо Байдена на первые 100 дней работы новой администрации. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 25 марта в интервью телекомпании MSNBC.

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Байден ранее пообещал, что в США по меньшей мере 200 млн прививок от COVID-19 будут сделаны за первые 100 дней его президентства. Псаки подчеркнула, что руководство страны уверено в выполнении заявленной задачи.

«Определенно, это амбициозная задача», — отметила Псаки.

Она уточнила, что будут постоянно увеличиваться поставки вакцин в штаты, аптеки, также будут развёрнуты мобильные и постоянные пункты массовой вакцинации.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на текущий момент полностью вакцинированы 14,3% населения США — 47,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден приступил к исполнению обязанностей президента США 20 января.