Вашингтон, , 09:14 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» шайбы забрасывали только российские игроки — Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, оформивший дубль. Кроме того, Овечкин отдал одну голевую передачу.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились защитник Ник Меркли, Майлз Вуд и Йеспер Братт.

В настоящее время «Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 46 очков. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 28 очками.

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