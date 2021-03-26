Курган, , 09:12 — REGNUM В Курганской области на федеральных трассах снизилось количество дорожно-транспортных происшествий более чем на 13%. Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Сергей Бойко.

В 2020 году силами подрядчиков управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» в Курганской области были выполнены работы более чем на 150 км трасс, отремонтировано шесть мостов, устроено 25 километров линий искусственного электроосвещения на трассе Р-254 «Иртыш», освещение организовано на шести кольцевых перекрестках, поставлена 21 остановка с пешеходными переходами.

В итоге, за 2020 год на федеральных дорогах в Курганской области было совершено 158 дорожно-транспортных происшествия — на 13,2% меньше показателя 2019 года.

Помимо этого, в 2020 году впервые в Курганской области были установлены модульный надземный пешеходный переход, оптоволоконные дорожные знаки с динамической индикацией на кольцевых пересечениях, светодиодные катафоты в дорожном покрытии по типу «кошачий глаз».