Москва, , 09:14 — REGNUM Компания Mitsubishi запатентовала в России рестайлинговый кроссовер Outlander. Патентные изображения модели размещены в базе Роспатента.

Отмечается, что обновлённый Mitsubishi Outlander будет представлен на авторынке России в 2022 году. Выпускаться модель будет на калужском предприятии.

Новинка стала длиннее предшественника на 15 мм. Теперь длина кроссовера составляет 4710 мм. Кроме того, вырос размер колесной базы до 2706 мм. Ширина Outlander увеличилась на 51 мм, до 1862 мм, а высота — на 38 мм, до 1748 мм.

В качестве силового агрегата у рестайлингового кроссовера Outlander стоит 181-сильный «атмосферник» на 2,5 л. Таким же мотором оборудован Nissan Rogue. В паре с агрегатом идёт вариатор. Привод передний или полный. При этом полноприводные версии оснащаются системой S-AWC (Super All-Wheel Control).

Напомним, модернизированный кроссовер Mitsubishi Outlander был представлен в феврале 2021 года. Выполнена модель в стилистике концепта Engelberg Tourer.

Читайте также: Появились подробности о новой Honda Civic