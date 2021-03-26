Краснотурьинск, Свердловская область, , 09:13 — REGNUM В Краснотурьинске (Свердловская область) в ходе пожара скончалась женщина-инвалид. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Инцидент произошёл в квартире на первом этаже жилого дома. Женщина-инвалид II группы 1963 года рождения была обнаружена спасателями в ходе тушения пожара. Позже гражданка скончалась в карете скорой помощи.

«Предварительной причиной пожара является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора», — уточнили в прокуратуре.

Теперь в ходе проверки надзорное ведомство выяснит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку тому, как соблюдалось законодательство о противопожарной безопасности в доме, а также нормы законов о социальной защите инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Первоуральске (Свердловская область) в ходе пожара погибли семь лошадей.

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