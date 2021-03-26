Саратов, , 09:13 — REGNUM В Саратовской области медленными темпами продолжает снижаться число новых заболевших коронавирусной инфекцией. Так, по состоянию на 26 марта общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 54 011, за сутки подтверждены 158 новых заражений. Накануне заболел 161 человек. Выздоровели с начала пандемии 48 661 пациент, или 90,1%, за сутки — 139 человек. Всего скончался 781 саратовец, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день зарегистрированы 74 случая заражения, в Энгельсском — 22, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония выявлена у 41 пациента, у 110 человек — симптомы острой респираторной вирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области, по информации на 25 марта, завершили вакцинацию от коронавируса 67 979 саратовцев. Под медицинским наблюдением остается 51 человек, снято с учета на сегодняшний день 35 138 человек. На стационарном лечении находятся 1587 пациентов, еще 2048 — лечатся дома.

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