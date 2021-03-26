Горно-Алтайск, , 09:09 — REGNUM В Республику Алтай поступило ещё 500 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего в регион поступило более 9,8 тыс. доз вакцины.

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Привились к настоящему времени 9134 человек, в том числе 6850 завершили двукратную иммунизацию. Как отмечается, 45% всех вакцинированных — это жители старше 60 лет.

«Такая активность объясняется тем, что при добровольной вакцинации в первую очередь прививаются именно представители старшего поколения — то есть те, кто потенциально находится в группе риска», — отметили в правительстве.

Граждане в возрасте от 30 до 50 лет составляют более 30% от числа привитых.

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