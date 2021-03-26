Новосибирск, , 09:08 — REGNUM В связи с резким потеплением огромные сугробы, которые в Новосибирске не убирали всю зиму, стали поводом для введения режима повышенной готовности. Соответствующее распоряжение сегодня, 26 марта, подписал сегодня мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник признал, что тающий снег может затопить низменности на 200 участках города, и что ситуация угрожает жизни и здоровью новосибирцев. Департаментам мэрии поручено заняться уборкой и вывозом снега.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта глава Новосибирска Анатолий Локоть во время сессии горсовета заявил, что считает неразумным вводить режим ГО и ЧС из-за большого количества снега.

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