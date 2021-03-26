Москва, 26 марта, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Госдуме считают опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа, связанной с вакцинацией, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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«Абсурдность и опасность агрессивных заявлений политиков в отношении гуманитарных достижений России обрекает европейцев не только на неопределенного срока локдаун, но, что гораздо страшнее, на поражение в правах по свободному доступу к медицинской помощи», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

По ее словам, попытки политической маркировки медицинских препаратов — тупиковый и заведомо опасный путь, а вакцина — это именно медицинский препарат.

«Тем, кто навязывает военную риторику, есть смысл напомнить, что даже на войне есть международная миссия Красного Креста. Открытость России и искренняя готовность помочь народам других стран с вакциной против COVID-19 — это именно такая миссия гуманизма», — отметила парламентарий.

Лидерам Европы не к лицу объявлять крестовые походы против гуманизма и милосердия, подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».