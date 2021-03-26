Бангкок, , 09:07 — REGNUM Королева красоты Мьянмы Хан Лэй выразила свою позицию в отношении военного переворота в стране, сообщает Sindonews.

Хан Лэй, которая борется за корону «Мисс Гранд Интернэшнл» в Бангкоке, осудила репрессии военной хунты Мьянмы, в результате которых погибло более 280 человек.

«Я хочу сказать отсюда всему миру: пожалуйста, поддержите народ Мьянмы. Так много людей погибло от военного оружия. Пожалуйста, спасите нас», — заявила королева красоты.

«Жители Мьянмы выходят на улицы, чтобы бороться за демократию. Как представитель Мьянмы я выйду на сцену Miss Grand International с посланием, чтобы остановить войну и насилие», — написала Хан Лэй на своей странице в Facebook.

Победительница конкурса «Мисс Гранд Интернэшнл» будет объявлена 27 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Сингапур призывают военную хунту Мьянмы прекратить насилие против демонстрантов.

Подробнее в материале: Главы МИД Индонезии и Сингапура призвали прекратить насилие в Мьянме