Бейрут, , 09:11 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V» начнется в Ливане 30 марта. Об этом 26 марта рассказал председатель Ливано-российского делового совета, почетный консул РФ в Триполи (Северный Ливан) Жак Сарраф.

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"Первые прививки будут сделаны работникам национальной авиакомпании Middle East Airlines. Это произойдет 30 марта в медицинском центре международного аэропорта имени Рафика Харири», — приводит его слова ТАСС.

При этом Сарраф уточнил, что прививки будут ставиться персоналу бесплатно.

Также ранее в Бейрут доставили самолетом из Объединенных Арабских Эмиратов первую партию вакцины «Спутник V». Как отметил председатель Ливано-российского делового совета, российский препарат будет использован для вакцинации сотрудников частных предприятий.

Отметим, на территории Ливана за весь период пандемии было выявлено в общей сложности свыше 452 тыс. носителей коронавируса при почти 6 тыс. скончавшихся от нового заболевания.