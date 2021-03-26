Санкт-Петербург, , 09:06 — REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3 будет спущена на воду 26 марта на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге. Она станет третьей субмариной этого типа в серии подводных кораблей, строящихся в Петербурге для Тихоокеанского флота России по проекту АО «ЦКБ «Рубин».

Подводная лодка типа 636.3 АО «Адмиралтейские верфи»

Первыми двумя лодками этой серии для ТОФ стали «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Они переданы Военно-морскому флоту России, соответственно, 25 ноября 2019 года и 24 октября 2020 года. Третья и четвертая лодки этой серии — «Магадан» и «Уфа», заложенные 1 ноября 2019 года.

Как отмечают в «ЦКБ «Рубин», «Магадан» станет 72-й подводной лодкой серии «Варшавянка», к которой относятся корабли проекта 877 и его продолжения, проекта 636. Конструкторы «Рубина» заложили в эту серию возможность глубокой модернизации в направлении повышения скрытности, способности подлодки пер

«Модернизационный потенциал подводных лодок серии «Варшавянка» после 40 лет развития не исчерпан, и лучшее тому подтверждение — заказ этих кораблей Военно-морским флотом России», — отметил генеральный директор АО «ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит.

Напомним, что в 2010—2016 годах «Адмиралтейские верфи» построили серию из шести подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России. Некоторые из них приняли участие в боевых действиях против международных террористов в Сирии.

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