Оренбург, , 09:06 — REGNUM На Южно — Уральской железной дороге с начала марта 2021 года произошло четыре ДТП. Причиной стали нарушения водителями автомобилей правил пересечения железнодорожного пути, сообщает пресс-служба ЮУЖД. В марте зафиксировано три аварии на Челябинской области, одна — на территории Петропавловского отделения.

Стоит отметить, что с начала 2021 года на ЮУЖД отмечено семь дорожно-транспортных происшествий: пять — на железнодорожном переезде, два — вне переезда (в Челябинской, Оренбургской, Курганской областях и на станции Петропавловск). Кроме того, дежурные по переездам уличили 25 водителей в нарушении правил дорожного движения, о чем уведомили Госавтоинспекцию.

«Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде», — напомнили в ЮУЖД автовладельцам.