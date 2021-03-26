Москва, , 09:02 — REGNUM Стали известны подробности задержания подозреваемого в нападении на псковских десантников в феврале 2020 года в Чечне, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Силовики задержали уроженца Чечни Германа Арбинина 23 марта в Москве. Как выяснилось, он является писателем и все эти годы скрывался за пределами Чечни, пишет «Московский комсомолец».

Подозреваемый в участии в банде Шамиля Басаева состоит в Союзе писателей России, о чем есть упоминание на странице в Instagram, где публиковались произведения этого писателя. Под псевдонимом Шамиль Арбинин он писал стихи, в том числе опубликованные в марте 2021 незадолго до задержания — «Я — чеченец» и «Мы повзрослели на войне».

При этом, по данным издания, в Союзе писателей Чеченской Республики заявили, что не знали Шамиля Арбинина под его настоящим именем.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбинина задержали в рамках расследования уголовного дела о вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь военнослужащих.

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