Будапешт, , 09:02 — REGNUM Сборная Венгрии сыграла вничью с командой Польши в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:3.

В составе венгерской команды голы забили Роланд Шаллаи, Адам Салаи и Вилли Орбан. Польская сборная ответила мячами Кшиштофа Пёнтека, Камиля Юзвяка и Роберта Левандовски.

Сборные Венгрии и Польши набрали по одному очку и делят третье место в группе I.

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