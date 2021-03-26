Вашингтон, , 09:01 — REGNUM В администрации США мнения о санкицонной политике в отношении России расходятся. Вопрос введения ограничительных мер внёс раскол среди чиновников. Так, кадровые бюрократы из министерства финансов и Госдепа США в принципе согласны с введением санкций, однако беспокойство у них вызывает их потенциальная эффективность. Они опасаются возможного негативного влияния на саму американскую экономику. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Другая группа придерживается жёсткой линии в этом вопросе. Так, в частности, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что в этом случае США не должны в зависеть от мнения Евросоюза.

Самим практическим формированием санкционного пакета занимаются советник заместителя главы минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл.

Издание отмечает, что нынешний глава Белого дома Джозеф Байден, хоть и демонстрирует приверженность сторонникам жёсткой линии, но вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то кроме ряда бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга. Издание отмечает, что это вызвано тем, что законы США позволяют легко объявить санкции, но не дают таким же образом их отменить, даже если это потребуется для улучшения ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, США и Евросоюз впервые ввели санкции против России в 2014 году в ответ на вхождение Крыма в состав РФ. Решение о выходе из состава Украины жители полуострова приняли на референдуме, который провели после госпереворота на Украине.