Уфа, , 09:07 — REGNUM Мужчину обвинили в причинении вреда здоровью своей сожительнице и ее отцу, а также в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что стражи порядка Илишевского района получили информацию о том, что в деревне Мало-Бишкураево мужчина якобы бьет свою сожительницу. Полицейские выехали по вызову. По версии сотрудников правоохранительных органов, во время задержания подозреваемый делал попытки оказывать сопротивление стражам порядка.

По предварительной версии, ранее судимый 32-летний подозреваемый находился в нетрезвом состоянии. Он пришел в дом к своей 31-летней сожительнице и стал бить ее. Стражи порядка считают, что потерпевшая стала прятаться за своим пожилым отцом, поэтому несколько ударов попало и пожилому человеку.

Отмечается, что сейчас фигурант уголовного дела находится под стражей, у женщины сломаны палец на левой руке и правая рука.

По факту причинения легкого вреда здоровью и вреда здоровью средней тяжести было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции собрали материал по фактам неповиновения и оскорбления стражей порядка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осужден мужчина за попытку взорвать предпринимателя.