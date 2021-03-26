Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, приходится за два месяца начинать собирать своих сторонников на протестную акцию, чтобы набрать значимое количество людей. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил 24 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Журналисты попросили главу грузинского правительства прокомментировать объявленную членами ЕНД на 15 мая акцию протеста. По мнению Гарибашвили, оппозиционеры заранее начали призывать людей на митинг, потому что их сторонникам уже надоели акции.

«Назовите мне какую-либо страну, где оппозиция анонсирует акцию за два месяца. На что это указывает? Даже собственные сторонники больше не ходят на их акции», — сказал премьер-министр.

Он считает, что подобное обстоятельство свидетельствует о кризисе в оппозиции и провале тактики, которую выбрали члены ЕНД.

«Они находятся в очень тяжёлом, катастрофическом положении. Я имею в виду радикальное крыло Саакашвили», — заявил Гарибашвили.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры большинства оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Партии объявили бойкот парламенту и регулярно проводят протестные акции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии призвали оппозицию выплатить залог за лидера ЕНД