Кызыл, , 09:00 — REGNUM Властям Тувы удалось освободить систему социальных лифтов от семейственности, блата и других «непродуктивных привычек». Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол по итогам встречи с молодыми заместителями региональных министров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, с чиновниками они обсуждали создание системы наставничества или системы передачи опыта и знаний от старших младшим, что позволит избежать ошибок и ненужной суеты.

«Наставник необходим даже тем, кто прошел все этапы кадрового отбора и испытательный период, у кого, несмотря на молодость, есть за спиной управленческий опыт и успешные проекты», — отметил глава региона.