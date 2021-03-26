Нью-Дели, , 09:00 — REGNUM В Индии фермеры, протестующие против новых законов о сельском хозяйстве, объявили 26 марта о блокировке ряда железных и автомобильных дорог по всей стране. Об этом сообщил представитель протестующих Балбир Сингх Раджевал в эфире местных телеканалов.

«Фермеры заблокируют дороги в различных местах. Работа рынков и транспорта также будет остановлена во время (акции) «Бхарат бандх», — сказал он.

По данным телеканалов, фермеры уже начали перекрывать шоссе, ведущие в Нью-Дели.

Напомним, протесты фермеров продолжаются в Индии с ноября прошлого года, после принятия новых законов о сельском хозяйстве. Фермеры полагают, что принятые законы дают большую власть перекупщикам и в итоге приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.

Акции протеста часто перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, переговоры фермеров с федеральными властями до сих пор не дали никаких результатов.

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