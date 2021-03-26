Канберра, , 09:13 — REGNUM В ходе контртеррористической операции в Брисбене и Мельбурне были задержаны двое жителей Австралии, которых подозревают в причастности к управлению сложной террористической сетью. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба федеральной полиции страны.

По данным правоохранителей, предполагается, что оба задержанных находились на руководящих ролях в синдикате на юго-востоке австралийского штата Квинсленд.

Также указывается, что подозреваемые «создали в Австралии, Турции и Сирии сети, которые использовались австралийскими иностранными боевиками-террористами для проникновения в Сирию, чтобы присоединиться к террористическим организациям, включая «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и участвовать во враждебных действиях против сирийских правительственных сил».

Кроме того, глава федеральной полиции Стивен Даметто из Управления по борьбе с терроризмом и специальными расследованиями отметил, что данные аресты являются результатом совместной работы полицейских и Австралийской разведывательной службы безопасности по обеспечению безопасности сообщества. Подозреваемым может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта стало известно, что в городе Норильске Красноярского края 24-летний мужчина обвиняется в совершении преступления террористической направленности.