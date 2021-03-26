Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 1100 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 330, Нур-Султане — 185, Алма-Атинской области — 108, Карагандинской области — 98 и Атырауской области — 82.

Общее число случаев заражения достигло 237 300, выздоровели 214 714 человек, скончались 2963 пациента. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 50 215 случаев пневмонии с признаками COVID-19, выздоровели 47 035 человек, скончались 672 пациента.

С 9 по 20 марта в Казахстане наблюдался рост числа случаев заражения коронавирусом. С 20 марта отмечается постепенное снижение заболеваемости.