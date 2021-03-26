Киев, , 09:05 — REGNUM Жителям Украины следует сделать выводы после заявлений представителей власти о дальнейшем повышении тарифов на ЖКХ. Об этом заявил лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 25 марта во время программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».

По её словам, жители Украины находятся в отчаянии и не могут позволить себе сделать тесты на COVID-19, поскольку вынуждены распределять деньги между едой и оплатой коммунальных услуг.

«Их загнали, загнали в такой глухой угол, из которого у людей выхода нет», — заявила Тимошенко.

Она рассказала, что государство продаёт населению газ украинской добычи по мировым ценам, в несколько раз дороже, а разница выводится за границу и оседает в чьих-то карманах. Аналогичная ситуация наблюдается и в электроэнергетике.

«Я лично надеялась, что когда новый президент придёт, он вернёт тот порядок, справедливый, который был до 2014 года. А новый президент и новая команда продолжают это делать и ещё больше закручивают гайки, и ещё больше загоняют людей в безвыходное положение», — подытожила Тимошенко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны временно отложило повышение тарифов на электроэнергию с 1 апреля 2021 года.

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