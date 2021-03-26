Сеул, , 09:00 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать снижение уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного с 23 по 25 марта среди 1001 человека старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 34%, что на 3% меньше, чем неделю назад.

Не одобряют деятельность президента 59%, что на 4% больше по сравнению с опросом недельной давности.

Среди причин негативной оценки респонденты отметили: недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, политика в сфере недвижимости, односторонность политики, недостаточные усилия для борьбы с пандемией коронавируса.

Между тем уровень поддержки правящей Демократической партии составил 32%, а оппозиции «Сила народа» — 29%.