Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве Центр поддержки и развития экспорта («Моспром») представил разработку первой в России цифровой модели оценки экспортного потенциала. Модель получила название Adept 7, сообщается на портале мэра столицы.

Новая методика позволяет выяснить, насколько экспортный товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Анализ будет проходить в два этапа.

Услуга для московских производителей по анализу готовности предприятия к выходу и работе на зарубежных рынках уже доступна на обновленном портале для экспортеров.

Как сообщает ИА REGNUM, центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК).

Читайте также: Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40%