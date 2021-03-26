Екатеринбург, 26 марта 2021, 09:02 — REGNUM В Екатеринбурге начались поиски тринадцатилетней девочки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Девочка ушла из дома вечером 25 марта 2021 года и не вернулась. Никаких конфликтов перед уходом у неё не было. Она проживала в Октябрьском районе, поиски пока идут в микрорайонах ЖБИ и Синие камни. Девочка не предупредила никого о своём уходе.
«Цвет волос: темно-русые, ниже плеч. Цвет глаз: темно-карие. На момент пропажи была одета: розовая куртка с капюшоном, серые ботинки, зелёная шапка с помпоном», — такие приметы указывают в отряде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе пропал 15-летний подросток. Его нашли спустя полмесяца на Сортировке.
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