Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM В Екатеринбурге начались поиски тринадцатилетней девочки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Девочка ушла из дома вечером 25 марта 2021 года и не вернулась. Никаких конфликтов перед уходом у неё не было. Она проживала в Октябрьском районе, поиски пока идут в микрорайонах ЖБИ и Синие камни. Девочка не предупредила никого о своём уходе.

«Цвет волос: темно-русые, ниже плеч. Цвет глаз: темно-карие. На момент пропажи была одета: розовая куртка с капюшоном, серые ботинки, зелёная шапка с помпоном», — такие приметы указывают в отряде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе пропал 15-летний подросток. Его нашли спустя полмесяца на Сортировке.

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