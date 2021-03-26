Чита, , 08:57 — REGNUM В дислоцированных в Забайкальском крае воинских частях и соединениях Восточного военного округа (ВВО) от COVID-19 двухкомпонентным препаратом «Спутник V» вакцинировали более семи тысяч человек — военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и военных пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

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«Вакцинация осуществляется на базе военного госпиталя ВВО в Чите, военной поликлинике и филиалах госпиталя, дислоцированных в городе Борзя и посёлке Горный», — отмечается в сообщении.

Прививку от коронавируса военнослужащие получают и во время полевых выходов. В частности, около 300 военнослужащих было провакцинировано специалистами медицинского отряда специального назначения на межвидовом полигоне ВВО «Цугол».

Вакцинирование, проводимое в военных медицинских учреждениях, осуществляется на добровольной основе, с соблюдением всех необходимых мер санитарной защиты. Перед началом каждой процедуры вакцинируемые военнослужащие проходят комплексный медицинский осмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области вакцинацию от коронавируса первым и вторым компонентами препарата «Спутник V» прошли около четырёх тысяч военнослужащих.

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