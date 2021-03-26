Ярославль, 26 марта, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Состояние дорог Ярославля настолько плохое, что ярославцы посвящают ему песни. Ярославская рок-группа «Синдром отмены» не только написала песню о состоянии городских дорог, но и сделала клип на неё, который распространяется в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Передвижение по дорогам автор песни называет «жутким стрессом».

Двигатель заглох, отвалилось колесоДрузья, посмотрите, как меня занеслоНайду дорожников и двину им поленомЗа лежачих полицейских, за ямы по колено!

На кадрах видеоклипа кроме разбитых дорог можно увидеть мэра Ярославля Владимира Волкова и депутатов муниципалитета Ярославля.