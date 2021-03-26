Казань, , 08:56 — REGNUM В Татарии назначена доследственная проверка после отравления пяти человек угарным газом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РТ.

В поселке Константиновка города Казани утром 25 марта семья из пяти человек, в том числе двое малолетних детей (2017 и 2020 годов рождения) отравилась, предположительно угарным газом. Всех членов семьи госпитализировали.

Предстоит установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 января в квартире по улице Солидарности в Казани отравились угарным газом 27-летняя женщина и трое ее малолетних детей 2014, 2016, 2020 годов рождения. Несовершеннолетних госпитализировали в лечебное учреждение.

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