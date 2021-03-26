Новосибирск, , 08:55 — REGNUM В Новосибирской области по результатам еженедельного мониторинга заболеваемость гриппом не зарегистрирована. Такие данные 25 марта обнародовало территориальное управление Роспотребнадзора.

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Также отмечается, что с 15 по 21 марта на территории региона отмечалось превышение недельного эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 25,%, преимущественно за счет взрослого населения.

В рамках проведения прививочной кампании против гриппа привито 53,1% от численности населения Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 марта в регионе было зарегистрировано 38 248 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2220 детей; 35 355 пациентов выздоровели (+136 за сутки).

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